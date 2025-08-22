Το FBI πραγματοποιεί έρευνα στην κατοικία του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ και νυν σφοδρού επικριτή του, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Οι πράκτορες του FBI ξεκίνησαν την έρευνα στις 07.00 τοπική ώρα στην κατοικία του Μπόλτον στο Μέριλαντ κατόπιν εντολής του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνας Κας Πατέλ.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου…πράκτορες του FBI επί το έργον», έγραψε ο Πατέλ στο Χ λίγη ώρα μετά την έναρξη της έρευνας χωρίς να κατονομάσει τον Μπόλτον. Ο Τζον Μπολτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτοτε έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του αμερικανού πορέδρου και δηλώνει ότι ο Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα. Ο αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε από τον Μπόλτον την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας που του είχε χορηγηθεί αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν.

Μόλις λίγη ώρα πριν, ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προoδεύουν».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ