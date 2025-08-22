Δημοφιλή
Η SpaceX εκτόξευσε το διαστημικό όχημα X-37B της Space Force για την 8η μυστική αποστολή του (video)
Το μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα X-37B του αμερικανικού στρατού εκτοξεύτηκε επιτυχώς χθες με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από το Κανάβεραλ.
Ανακάλυψη: Φθηνό φάρμακο καταπολεμά επιθετικό καρκίνο του μαστού
Ένα φθηνό φάρμακο για την αρτηριακή πίεση που ήδη λαμβάνεται από εκατομμύρια ανθρώπους, ενδέχεται να βοηθήσει στην προστασία των γυναικών από μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με νέα έρευνα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Monash στη Μελβούρνη αναφέρουν ότι οι βήτα-αναστολείς – που λειτουργούν μειώνοντας τις επιδράσεις των ορμονών του στρες […]
Πιθανή μετάδοση της γρίπης των πτηνών μέσω του μητρικού γάλακτος;
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι ανθρώπινοι μαστικοί αδένες περιέχουν υποδοχείς που ενδέχεται να επιτρέπουν τη μόλυνση από τον ιό H5N1
Μια μικρή αλλαγή στο περπάτημα, μεγάλη ανακούφιση για την οστεοαρθρίτιδα
Νέα μελέτη του Stanford δείχνει ότι η προσαρμογή της γωνίας του ποδιού κατά τη βάδιση μπορεί να μειώσει τον πόνο και να επιβραδύνει τη φθορά των αρθρώσεων