Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, η οποία καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 5 οχήματα.