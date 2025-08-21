Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, η οποία καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 5 οχήματα.
