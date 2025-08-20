Σε επικίνδυνη κλίση με την πλώρη να προεξέχει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έχει περιέλθει το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS», με σημαία Σιέρρα Λεόνε, το οποίο είχε προσαράξει ανοιχτά της Σητείας τον περασμένο Ιούλιο. Οι λιμενικές αρχές έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την απομάκρυνση του πλοίου, καθώς χαρακτηρίζεται πλέον ως ναυάγιο που εγκυμονεί σοβαρούς ναυτιλιακούς κινδύνους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τη σχετική προανάκριση διεξάγει το Λιμεναρχείο Σητείας. Συγκεκριμένα, συγκλήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις), η οποία χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο και έδωσε έγκριση για την απομάκρυνσή του. Την ευθύνη για τις σχετικές ενέργειες θα έχει η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η οποία έχει ήδη ενημερωθεί, ενώ βασικός λόγος για την απομάκρυνση αποτελεί η επικινδυνότητα της θέσης και της κατάστασης του πλοίου.

Εργασίες πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης και αποφόρτωσης

Μετά την προσάραξη, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση του ΛΣ-ΕΑ, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες απάντλησης όλων των καυσίμων και λιπαντελαίων, αλλά και εκφόρτωσης του φορτίου (γυψόχωμα). Επίσης, σφραγίστηκαν τα εξαεριστικά και τα καταμεριστικά σημεία του πλοίου με τη συνδρομή ρυμουλκών, ναυαγοσωστικών σκαφών, πλωτών γερανών και άλλων φορτηγών πλοίων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου για την αποτροπή πιθανής διαρροής ρύπων, ενώ επιπλέον αντιρρυπαντικός εξοπλισμός τέθηκε σε ετοιμότητα τόσο στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης, όσο και στο λιμάνι της Σητείας. Όπως τονίζουν οι αρχές, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση κατά την εκτέλεση των εργασιών.