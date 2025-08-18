Η Άσλεϊ Μπάιντεν, κόρη του προέδρου Τζο Μπάιντεν, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Δρ. Χάουαρντ Κράιν, λίγες μόνο ώρες αφότου ανήρτησε στο Instagram μια φωτογραφία που, όπως φαίνεται, δείχνει τον Κράιν να κρατιέται χέρι – χέρι με μια άλλη γυναίκα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η 44χρονη έγραψε: «Ο σύζυγός μου και η κοπέλα του κρατιούνται χέρι-χέρι», συνοδεύοντας το ποστ με το τραγούδι «Another» των Notorious B.I.G. και Lil’ Kim, το οποίο αναφέρεται σε απιστία.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Άσλεϊ Μπάιντεν περιλαμβάνει και μια κόκκινη καρδούλα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Radar Online, η Άσλεϊ ζητά συζυγική υποστήριξη, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της» όσο εκκρεμεί το διαζύγιο. Ο δικηγόρος της, Τσαρλς Μέγιερ, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου χωρίς υπαιτιότητα, χαρακτηρίζοντας τον γάμο «ανερέθιστο» και τονίζοντας ότι το ζευγάρι διαμένει χωριστά.

Σε μια επόμενη ανάρτηση, η Άσλεϊ έγραψε: «Νέα ζωή, νέα ξεκινήματα σημαίνουν νέα όρια. Νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή δεν θα ακούγονται όπως πριν». Η Άσλεϊ Μπάιντεν και ο Χάουαρντ Κράιν γνωρίστηκαν το 2010 μέσω του αδελφού της, Μπο Μπάιντεν, ενώ παντρεύτηκαν το 2012 στο Γκρίνβιλ του Ντέλαγουερ.

Η τελετή έλαβε χώρα στον Άγιο Ιωσήφ, ενώ η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στην οικογενειακή κατοικία των Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον, με προσωπική επιμέλεια του Τζο Μπάιντεν.

Ο Κράιν είναι ωτορινολαρυγγολόγος και πλαστικός χειρουργός, καθώς και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Thomas Jefferson. Επιπλέον, υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Πρωτοβουλίας για τον Καρκίνο Biden (2017–2019) και παρείχε ανεπίσημες συμβουλές στην εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν το 2020, αναφορικά με την πανδημία COVID-19.