Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Καστοριάς, ύστερα από την απόδραση βαρυποινίτη κρατούμενου, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δραπέτη, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι ακριβείς περιστάσεις της απόδρασης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις που συμμετέχουν στο ανθρωποκυνηγητό.