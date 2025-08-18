Την Τρίτη 19 Αυγούστου αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θεσσαλία. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο – Πιο υψηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές από 31 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά σε κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 34 βαθμούς.

Ηλιοφάνεια στην Αττική με απογευματινές μπόρες

Στην Αττική ο καιρός αρχικά θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά για μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούςπρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33°C, τοπικά και 34°C.

Πρόσκαιρη επιδείνωση στη Θεσσαλονίκη με βελτίωση από το απόγευμα

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατούν λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, με αποτέλεσμα την εκδήλωση τοπικών μπόρων και σποραδικών καταιγίδων. Σταδιακή βελτίωση του καιρούαναμένεται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30°C.