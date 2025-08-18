Καθημερινές εικόνες ταλαιπωρίας καταγράφονται στους σταθμούς διοδίων της Σιάτιστας και του Πολυμύλου στην Εγνατία Οδό, με οδηγούς να περιμένουν για ώρες μέσα στον καύσωνα.

Ουρές που ξεπερνούν τα δύο και τρία χιλιόμετρα σχηματίζονται από νωρίς το πρωί, καθώς χιλιάδες οχήματα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να υπάρχει κανένας ουσιαστικός σχεδιασμός για την αποσυμφόρηση.

Το πρόβλημα κορυφώνεται τον Αύγουστο, με την έντονη τουριστική κίνηση και την επιστροφή των αποδήμων να φέρνουν στα όριά τους οδηγούς, επισκέπτες και επαγγελματίες, οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά υπό αντίξοες συνθήκες ζέστης και καθυστερήσεων.