Η Βρετανία προετοιμάζει τους πολίτες της για κάθε κρίση και παρουσιάζει έναν νέο ιστότοπο με τίτλο «Prepare» που δείχνει 9 βασικά είδη που πρέπει να έχει κάθε σπίτι.

Είτε πρόκειται για διακοπή ρεύματος, ακραία καιρικά φαινόμενα, επίθεση ή άλλο είδος εθνικής έκτακτης ανάγκης, ο συγκεκριμένος ιστότοπος έχει καταρτίσει μια σειρά οδηγιών σχετικά με τα είδη που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου στη διάθεσή τους, ώστε να είναι έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο.

Η λίστα με τα 9 βασικά είδη:

Φακός με μπαταρίες ή χειροκίνητης φόρτισης – επειδή οι φακοί είναι πιο ασφαλείς από τα κεριά.

Φορητό power bank – για τη φόρτιση του κινητού.

Ραδιόφωνο με μπαταρίες ή χειροκίνητης φόρτισης – για ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, αλλά σε ακραία καιρικά φαινόμενα «είναι ασφαλέστερο να μείνετε μέσα».

Εφεδρικές μπαταρίες – για φακούς και ραδιόφωνα. Επίσης εφεδρικές μπαταρίες για τυχόν ιατρικό εξοπλισμό που χρειάζεστε.

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών – με αδιάβροχα επιθέματα, επιδέσμους, θερμόμετρο, αντισηπτικό, υγρό για πλύση ματιών, αποστειρωμένες γάζες και γάντια, ιατρική ταινία για επιδέσμους και τσιμπιδάκι.

Απολυμαντικό χεριών και υγρά μαντηλάκια – για λόγους υγιεινής σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό.

Εμφιαλωμένο νερό – η κυβέρνηση τονίζει ότι «δεν υπάρχει ένα σταθερό νούμερο» για τις ανάγκες έκτακτης ανάγκης, καθώς διαφέρουν ανάλογα με τη διάρκεια και τη χρήση. Ως ελάχιστο, συνιστώνται 2,5–3 λίτρα νερού ανά άτομο την ημέρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Περίπου 10 λίτρα ανά άτομο ημερησίως θεωρούνται πιο άνετα, καθώς καλύπτουν και την υγιεινή, το μαγείρεμα και τη βρεφική διατροφή.

Τρόφιμα μακράς διαρκείας – που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως κονσέρβες με κρέας, φρούτα ή λαχανικά, καθώς και ανοιχτήρι.

Προμήθειες για μωρά – όπως πάνες και γάλα σε σκόνη. Το έτοιμο προς κατανάλωση βρεφικό γάλα είναι καλύτερο για αποθήκευση, καθώς μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση σε ζεστό νερό.

Ο ιστότοπος προσθέτει: «Αντί να αγοράσετε όλα τα είδη ταυτόχρονα, μπορείτε να προσθέτετε σταδιακά στο κιτ έκτακτης ανάγκης σας και να το εμπλουτίσετε με την πάροδο του χρόνου».