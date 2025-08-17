Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα κρίσιμη τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών των χωρών που απαρτίζουν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», μια ομάδα κρατών που στηρίζουν ενεργά το Κίεβο. Η τηλεδιάσκεψη έρχεται λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει και ο ίδιος ο Ζελένσκι, καθώς μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για να ενισχύσει τις διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευρωπαίοι ηγέτες στο πλευρό του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Η αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο έχει προσλάβει έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα, καθώς έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και σημαντικοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, κατόπιν αιτήματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας τη βαρύτητα της ευρωπαϊκής παρουσίας στην κρίσιμη αυτή συνάντηση.

Η κινητοποίηση αυτή ερμηνεύεται ως «πρωτοβουλία για αποφυγή επανάληψης προηγούμενων εντάσεων», όπως αυτή που είχε καταγραφεί κατά τη συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ τον περασμένο Φεβρουάριο. Η φυσική παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών εκλαμβάνεται ως ηχηρό μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία, με στόχο να αμβλυνθούν οι ανησυχίες, τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος μπορεί να βρεθεί υπό πίεση για σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία – μια εξέλιξη στην οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι επιθυμεί να μεσολαβήσει.

Στην ευρωπαϊκή αποστολή που μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στούμπ – ο οποίος διατηρεί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ιδιαίτερα καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ – ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία

Όπως επισημαίνει η γερμανική κυβέρνηση σε επίσημη ανακοίνωσή της, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να μεταφέρουν στη συνάντηση το ενιαίο τους ενδιαφέρον για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Το ενιαίο ευρωπαϊκό μέτωπο κρίνεται καθοριστικό απέναντι στις εξελίξεις, καθώς επιδιώκεται να αποτραπούν μονομερείς κινήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις ισορροπίες στην περιοχή.