Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών και στις περιοχές που επλήγησαν από την μεγάλη πυρκαγιά σε Πρέβεζα και Άρτα, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα εξειδικευμένα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή πραγματοποιούν με εντατικούς ρυθμούς αυτοψίες στα πληγέντα σημεία, βάσει των σχετικών υποδείξεων.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές Πρέβεζας και Άρτας και ειδικότερα στον δήμο Ζηρού, είναι τα εξής:

• Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: Έχουν καταγραφεί τέσσερα «πράσινα», έξι «κίτρινα» και τρία «κόκκινα» κτίρια.

• Δημοτική Κοινότητα Γυμνοτόπου: Έχουν καταγραφεί έντεκα «κίτρινα» και τρία «κόκκινα» κτίρια.

• Δημοτική Κοινότητα Δρυοφύτου: Έχουν καταγραφεί επτά «κίτρινα» κτίρια.

• Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης: Έχουν καταγραφεί τρία «πράσινα», οκτώ «κίτρινα» και εξί «κόκκινα» κτίρια.

Από το υπουργείο σημειώνεται, ότι τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς τα κλιμάκια συνεχίζουν τις αυτοψίες και καταχωρούν τα νέα δεδομένα στην ψηφιακή εφαρμογή «Digispect», η οποία συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτύπωσης και καταγραφής των πληγέντων κτιρίων από την φωτιά.