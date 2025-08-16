Ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου στο λιμάνι της Θάσου, με εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου.

Πολλοί θέλησαν να επιστρέψουν με το πλοίο της γραμμής στην Καβάλα και από εκεί στους προορισμούς τους, δημιουργώντας μία πρωτοφανή εικόνα για το όμορφο νησί του βόρειου Αιγαίου. Τα αυτοκίνητα σχημάτιζαν ουρές εκατοντάδων μέτρων, περιμένοντας να επιβιβαστούν στο φέρι.

Σύμφωνα με τοπικούς παράγοντες πάντως, παρόμοια εικόνα αναμένεται να καταγραφεί στο λιμάνι του νησιού και αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου.