Μία καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία είχε θέσει στο στόχαστρο ανυποψίαστους ηλικιωμένους, εξαρθρώθηκε έπειτα από εκτεταμένες έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας (Τ.Δ.Ε.Ε.) Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Οι δράστες παρίσταναν τηλεφωνικά τους λογιστές και με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν οφειλές στην εφορία, ανάγκη δήλωσης χρυσαφικών ή εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων, κατάφερναν να πείσουν ηλικιωμένους να τους παραδώσουν τιμαλφή και μετρητά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η εγκληματική ομάδα δρούσε συστηματικά από τον Ιούλιο του 2025, με επιβεβαιωμένες απάτες και απόπειρες απάτης σε τουλάχιστον επτά περιπτώσεις.

Οι συλλήψεις

Το πρωί της 10ης Αυγούστου 2025, οι αστυνομικοί εντόπισαν το «επιχειρησιακό» όχημα της σπείρας, ένα CITROEN C3 στην οδό Γρ. Λαμπράκη 401 στο Κερατσίνι. Στο σημείο συνελήφθησαν οι δυο 24χρονοι οι οποίοι θεωρούνται βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας, προσήχθησαν στο Τ.Δ.Ε.Ε. μαζί με το όχημα.

Από την έρευνα που ακολούθησε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Γυαλιά ηλίου και χειρουργική μάσκα που χρησιμοποιούνταν για κάλυψη χαρακτηριστικών κατά τη δράση

Δύο κινητά τηλέφωνα (POCO X5 PRO 5G και IPHONE 13 PRO MAX)

Στοιχεία που συνέδεαν άμεσα τους κατηγορούμενους με τις τηλεφωνικές απάτες

Ο τρόπος δράσης (modus operandi)

Η σπείρα δρούσε μεθοδικά, αλλάζοντας ρόλους και χρησιμοποιώντας διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ηλικιωμένοι παρέδιδαν χρυσαφικά ή πληροφορίες για την περιουσία τους στους δράστες, πιστεύοντας ότι βοηθούν στην «εκκαθάριση φορολογικών εκκρεμοτήτων» ή «καταγραφής περιουσιακών στοιχείων» βάσει ανύπαρκτων κρατικών νόμων.

Σε μία από τις περιπτώσεις, θύμα κλήθηκε να αγοράσει 17 κάρτες Paysafe αξίας 1.700 ευρώ, ωστόσο πρόλαβε να αντιληφθεί την απάτη πριν παραδώσει τους κωδικούς.

Ποινικό παρελθόν

Και οι δύο συλληφθέντες έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο:

Ο πρώτος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά, σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση.

Ο δεύτερος έχει συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών, οπλοκατοχή, απείθεια και συμμετοχή σε άλλη εγκληματική οργάνωση και του είχε επιβληθεί ήδη περιοριστικός όρος εμφάνισης κάθε μήνα σε αστυνομική υπηρεσία.