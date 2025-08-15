Προβληματισμός συνοδεύει τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας μαγιό, Μάρθα Νόλαν-Ο’Σλατάρα, με τους γονείς της να αναζητούν περισσότερα στοιχεία.

Τι αναζητά η οικογένεια της Ο’Σλατάρα

Η οικογένεια της Ο’Σλατάρα προσπαθεί να μάθει ποιος συνάντησε τη σχεδιάστρια τη νύχτα που βρέθηκε νεκρή σε ένα σκάφος στο Montauk, καθώς η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την τραγική υπόθεση, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους.

Ο δικηγόρος Άρθουρ Έινταλα απέρριψε τις εικασίες ότι η Ο’Σλατάρα πέθανε από υπερβολική δόση και δήλωσε στην εφημερίδα The Post την Τετάρτη ότι η οικογένεια της 33χρονης «δεν την θεωρούσε άτομο που έκανε χρήση ναρκωτικών».

«Θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Έινταλα. «Οι συνθήκες που περιβάλλουν την υπόθεση είναι κάθε άλλο παρά ξεκάθαρες».

«Θέλουν να μάθουν ποιος ήταν μαζί με τη Μάρθα εκείνο το βράδυ», τόνισε ο δικηγόρος. «Νωρίτερα εκείνο το βράδυ, την ώρα του συμβάντος, γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα άτομο εκεί. Υπήρχε κανένας άλλος;»

Συνεχίζεται η έρευνα

«Η οικογένεια είχε μια συνάντηση με τους ντετέκτιβ της αστυνομίας του Suffolk County. Διεξάγουν μια πολύ ενδελεχή έρευνα. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ανακρίνονται», δήλωσε ο Έινταλα στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο δικηγόρος δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι η οικογένεια φοβάται πως η αγαπημένη τους κόρη μπορεί να έλαβε τα ναρκωτικά εν αγνοία της, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

«Αν υπήρχε οποιοδήποτε είδος ναρκωτικών, θέλουν να το μάθουν. Ποιος έκανε χρήση ναρκωτικών;»

Ο δικηγόρος είπε ότι η οικογένεια συνεργάζεται με τις αρχές και επίσης με συνταξιούχους αστυνομικούς για να διασφαλίσει ότι η έρευνα διεξάγεται σωστά.

Η Ο’Σλατάρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ένα σκάφος με το όνομα Ripple που ήταν αγκυροβολημένο στο πολυτελές Montauk Yacht Club, στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Suffolk.

Το σκάφος ανήκε στον Κρις Ντέρναν, 60 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή και έχει ένα άλλο σκάφος αγκυροβολημένο στην ίδια αποβάθρα, το Hell In A Bucket.

Ο Ντέρναν είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής μιας ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία Durnan Group, με έδρα το Rockville Centre.

Η ζωή της στις ΗΠΑ

Η Ο’Σλατάρα, που κατάγεται από τη μικρή ιρλανδική πόλη Carlow, μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε ως σερβιτόρα στο Soho πριν συνιδρύσει την East x East, μια εταιρεία μαγιό.

«Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω επιτυχημένη, ότι με ενδιέφερε το χρήμα, οι επιχειρήσεις και ότι η μόδα είναι μια δύσκολη βιομηχανία και θα ήταν ένας αργός δρόμος», είπε στην Irish Independent πέρυσι.

Ο συνεργάτης της στην East x East, Ντίλαν Γκρέις, δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram μετά το θάνατό της.

«Ονειρευτήκαμε μεγάλα πράγματα μαζί, γελάσαμε πιο δυνατά από ό,τι θα μπορούσε να καταλάβει κανείς και χτίσαμε τόσα πολλά από το μηδέν», έγραψε. «Είμαι πραγματικά ευλογημένος και ευγνώμων που σε είχα στη ζωή μου».