Αθήνα, 15 Αυγούστου 2025

Ευχετήριο μήνυμα με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της ημέρας για την εθνική συνείδηση και ενότητα των Ελλήνων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στη «σημαντικότητα της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου ως κορυφαία στιγμή πίστης και εθνικής ενότητας για τον λαό μας». Επισημαίνοντας τον διαχρονικό ρόλο της Παναγίας ως σκέπη και προστάτιδας του ελληνικού έθνους, τόνισε πως «εμπνέει τους Έλληνες σε στιγμές δοκιμασίας» και τους καθοδηγεί «στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα».

Ευχές για υγεία, δύναμη και προκοπή

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Βουλής ευχήθηκε σε όλους τους πολίτες υγεία, δύναμη και προκοπή, σημειώνοντας με νόημα: «Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!»