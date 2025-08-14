Δύο φορές προηγήθηκε με 2-0 η Τότεναμ: Στην κανονική διάρκεια και στα πέναλτι, αλλά κατάφερε να χάσει το προβάδισμα και τις δύο φορές. Η Παρί Σεν Ζερμέν το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και κατέκτησε το UEFA Super Cup 2025, που διεξήχθη στο Φρίουλι του Ούντινε.

Μέχρι το 85′ οι Spurs ήταν μπροστά με δύο γκολ διαφορά, αλλά κατόρθωσαν να απωλέσουν αυτό το ισχυρότατο προβάδισμα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, με πρωταγωνιστές τους Λι, Σεβαλιέ και Ράμος επέστρεψε και κατέκτησε μία ακόμη κούπα UEFA, αυτή τη φορά με έναν τρόπο που δεν περίμενε κανείς.

Αυτό ήταν το πρώτο Super Cup στην ιστορία των Παριζιάνων!

Πρώτο επίσημο ματς και για τις δύο ομάδες ήταν το αποψινό, είναι λογικό τα πρώτα λεπτά του αγώνα να μην είχαν ρυθμό. Στο πρώτο λεπτό ένα μακρινό σουτ του Πόρο έφυγε αρκετά μέτρα άουτ, ενώ στο 9′ οι παίκτες της Παρί… έκρυψαν την μπάλα με υπέροχη συνεργασία και ο Κβαρατσχέλια σούταρε, με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

Στο 24′ η Τότεναμ είχε την πρώτη πραγματικά σπουδαία της ευκαιρία στην αναμέτρηση. Ο Ριτσάρλισον πήρε την μπάλα, έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά ο Σεβαλιέ έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο 34′ ο Βικάριο μπλόκαρε ένα γύρισμα του Ντουέ και πέντε λεπτά αργότερα (39′) η Τότεναμ βρήκε το γκολ που έψαχνε τα τελευταία λεπτά. Ο Παλίνια σούταρε, απέκρουσε ο Σεβαλιέ, η μπάλα πήγε στο δοκάρι, με τον Φαν ντε Φεν να παίρνει το… ριμπάουντ και να γράφει από κοντά το 1-0 για τους Spurs.

Η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, η κεφαλιά του Κούντους στο 45′ που κατέληξε στο δοκάρι δεν μέτρησε ελέω οφσάιντ και έτσι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Τότεναμ σε θέση οδηγού.

Με το… καλησπέρα του β’ μέρους η ομάδα του Τόμας Φρανκ πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Ο Ρομέρο, μετά από εκτέλεση φάουλ του Πόρο, έπιασε την κεφαλιά, ο Σεβαλιέ την άγγιξε λίγο, αλλά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 0-2. Έσκασε μπροστά του η μπάλα και το έργο του ήταν δύσκολο.

Μία κεφαλιά του Ντάνσο στο 52′ έφυγε λίγο άουτ, ενώ ο Ζαΐρ-Εμερί έχασε την ευκαιρία για να σκοράρει στο 64′, με το σουτ να είναι ως μη γενόμενο για οφσάιντ του Χακίμι. Στο 66′ η Παρί σκόραρε με τον Μπαρκολά, ωστόσο ο Φαμπιάν Ρουίθ ήταν οφσάιντ στην αρχή της φάσης και έτσι το γκολ δεν μέτρησε.

Στη συνέχεια, όμως, ήρθαν τα πάνω-κάτω! Αρχικά, στο 85′ ο Λι μείωσε σε 2-1 με ωραίο σουτ.

Και ο Γκονσάλο Ράμος ισοφάρισε στο 90+4′ -με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ντεμπελέ- σε 2-2, στέλνοντας τον αγώνα στα πέναλτι, σε μία απίστευτη εξέλιξη που δεν περίμενε κανείς μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού.

Στη «ρωσική ρουλέτα» η Τότεναμ προηγήθηκε πάλι με 0-2 (!), αλλά κατάφερε να χάσει και αυτό το προβάδισμα με σερί χαμένα πέναλτι, με συνέπεια η Παρί να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου με 4-3.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Το εννιάλεπτο 85-90+4′ κατά το οποίο… έγιναν τα πάντα για να το γυρίσει η Παρί! Το 0-2 έγινε 2-2 και στα πέναλτι ολοκληρώθηκε η σπουδαία ανατροπή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Η είσοδος του Λι στο 68′ έδωσε νέα πνοή στην Παρί και μάλιστα ο ίδιος σκόραρε στο 85′, ξεκινώντας μία μυθική επιστροφή στο ματς από πλευράς Γάλλων!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

«Φάντασμα» του εαυτού του ο Μπαρκολά, αλλά και πάλι αυτό δεν στοίχισε εν τέλει στην Παρί…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο πέρασε απαρατήρητος, καθώς δεν υπήρξαν δύσκολες φάσεις στην αναμέτρηση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Ο VAR δεν χρειάστηκε να επέμβει για κάποια περίπτωση.

ΣΚΟΡΕΡ

Λι (85′), Ράμος (90+4′) – Φαν ντε Φεν (39′), Ρομέρο (48′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (68′ Λι), Βιτίνια, Ντουέ (77′ Ράμος), Μπαρκολά (67′ Εμπαγιέ), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (60′ Ρουίθ)

Τότεναμ: Βικάριο, Πέδρο Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια (72′ Γκρέι), Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους (79′ Τελ), Σπενς, Ριτσάρλισον (72′ Σολάνκε)

Η διαδικασία των πέναλτι

0-1 Σολάνκε (ευστόχησε)

0-1 Βιτίνια (αστόχησε)

0-2 Μπετανκούρ (ευστόχησε)

1-2 Ράμος (ευστόχησε)

1-2 Φαν ντε Φεν (αστόχησε)

2-2 Ντεμπελέ (ευστόχησε)

2-2 Τελ (αστόχησε)

3-2 Λι (ευστόχησε)

3-3 Πόρο (ευστόχησε)

4-3 Νούνο Μέντες (ευστόχησε)