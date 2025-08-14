O ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει απόψε (14/08, 20:00), τη Βόλφσμπεργκερ «Wörthersee Stadion», στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας.
⚽️ Vs #WolfsbergerAC
🏟️ Wörthersee Stadion
⌚️ 20:00
📸 PAOK FC Digital Media pic.twitter.com/7Sa5LD2U9N
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 14, 2025
Μοναδικός στόχος της ελληνικής ομάδας, η νίκη. Μόνο μ’ αυτή, θα εξασφαλίσει τη θέση της στα play-off του UEFA Europa League.
Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει ο «Δικέφαλος του Βορρά». Η απουσία του Τάισον, οδηγεί τον Ρζβάν Λουτσέσκου, προχώρησε αλλαγές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μεταφέρθηκε στα άκρα, με τον Ιβάνουσετς να πηγαίνει στο «10».
#Starting11 Our starting 11 against Wolfsberger
AC at Wörthersee Stadion. #PreGame #PamePAOKARA#WACPAOK #UEL #OurWay #VaragonsConstructions @europaleague pic.twitter.com/cnxIAqgjLm
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 14, 2025
Η 11αδα του του ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κέννι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης. Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ.
Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Πέλκας, Μύθου, Σορετίρε, Χατζίδης, Τσοπούρογλου.