O ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει απόψε (14/08, 20:00), τη Βόλφσμπεργκερ «Wörthersee Stadion», στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας.

Μοναδικός στόχος της ελληνικής ομάδας, η νίκη. Μόνο μ’ αυτή, θα εξασφαλίσει τη θέση της στα play-off του UEFA Europa League.

Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει ο «Δικέφαλος του Βορρά». Η απουσία του Τάισον, οδηγεί τον Ρζβάν Λουτσέσκου, προχώρησε αλλαγές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μεταφέρθηκε στα άκρα, με τον Ιβάνουσετς να πηγαίνει στο «10».

Η 11αδα του του ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κέννι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης. Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ.

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Πέλκας, Μύθου, Σορετίρε, Χατζίδης, Τσοπούρογλου.