Το πρώτο 90λεπτο με τη Βόλφσμπεργκερ έληξε 0-0 και η πρόκριση θα κριθεί στην Αυστρία. Για τον ΠΑΟΚ, όμως, αυτό δεν είναι άγνωστο μονοπάτι.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δικέφαλος έχει βγει ζωντανός από παρόμοιες δοκιμασίες, όπως στην Ιερουσαλήμ το 2023, όταν μετά το 0-0 της Τούμπας και την αποβολή του Αουγκούστο, σκόρπισε τη Μπεϊτάρ με 1-4, ή το 2021 στη Ριέκα, όπου μετά την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου αγώνα, νίκησε 0-2 και έφτασε ως τα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ.

Υπάρχουν όμως και παλαιότερα έπη, όπως η πρόκριση του 2005 κόντρα στη Μέταλουργκ με εννιά παίκτες, το 2-2 που τον κράτησε όρθιο στην Ουκρανία, αλλά και ιστορίες από άλλες δεκαετίες, όπως το 1-0 στη Μαλίν το 1991 ή το διπλό 0-0 με την πανίσχυρη Μπάγερν το 1983 που κρίθηκε στα πέναλτι.

Στον αντίποδα, οι πληγές από το Άμστερνταμ το 2019 κόντρα στον Άγιαξ, τη Χέρενφεν το 2009 ή τη Ντέμπρετσεν το 2003 θυμίζουν ότι το σενάριο δεν έχει πάντα happy end.

Κάθε ρεβάνς μετά από ισοπαλία στην Τούμπα κρύβει ένα διαφορετικό τέλος· το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ ξέρει να παίζει με την πίεση, και στην Αυστρία καλείται να γράψει ακόμη μία σελίδα αυτής της μακράς ιστορίας.

Αναλυτικά όλα τα ευρωπαϊκά ματς του ΠΑΟΚ μετά από ισοπαλία στην Τούμπα

1983-84 ΠΑΟΚ-Μπάγερν 0-0, Μπάγερν-ΠΑΟΚ 0-0 (9-8 πέναλτι), αποκλεισμός

1991-92 ΠΑΟΚ-Μαλίν 1-1, Μαλίν-ΠΑΟΚ 0-1, πρόκριση

2003-04 ΠΑΟΚ-Ντέμπρετσεν 1-1, Ντέμπρετσεν-ΠΑΟΚ 0-0, αποκλεισμός

2005-06 ΠΑΟΚ-Μέταλουργκ Ντόνετσκ 1-1, Μέταλουργκ Ντόνετσκ-ΠΑΟΚ 2-2, πρόκριση

2009-10 ΠΑΟΚ-Χέρενφεν 1-1, Χέρενφεν-ΠΑΟΚ 0-0, αποκλεισμός

2019-20 ΠΑΟΚ-Αγιαξ 2-2, Αγιαξ-ΠΑΟΚ 3-2, αποκλεισμός

2021-22 ΠΑΟΚ-Ριέκα 1-1, Ριέκα-ΠΑΟΚ 0-2, πρόκριση

2023-24 ΠΑΟΚ-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-0, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ -ΠΑΟΚ 1-4, πρόκριση