Βαρύ πένθος για τον ποδοσφαιριστή της Σαχτάρ Γκεόργκι Σουντάκοφ, καθώς ο πατέρας του, Βίκτορ Γκεόργκι Σουντάκοφ, έφυγε από τη ζωή στις 12 Αυγούστου σε ηλικία μόλις 50 ετών.

Η ουκρανική ομάδα εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης τα θερμά της συλλυπητήρια και τη στήριξή της στον διεθνή ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του:

«Η Σαχτάρ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή της προς τον Γκεόργκι Σουντάκοφ, καθώς και σε όλη την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του Βίκτορ Γκεόργκι Σουντάκοφ. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλες οι σκέψεις μας είναι μαζί τους. Αιωνία η μνήμη…».

Ο θάνατος του πατέρα του νεαρού ποδοσφαιριστή έχει συγκλονίσει την οικογένεια της Σαχτάρ, με τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους συμπαίκτες του Σουντάκοφ να στέκονται στο πλευρό του, δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξή τους.