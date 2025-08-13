Ο προπονητής της Σαχτάρ, Άρντα Τουράν, επιβεβαίωσε πως αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν θα αγωνιστούν στη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στην αρχή της συνέντευξης Τύπου, ο Τουράν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Γκεόργκι Σουντάκοφ, για την απώλεια του πατέρα του:

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Σουντάκοφ και την οικογένειά του. Μοιραζόμαστε τον πόνο του και είμαστε μαζί του. Είναι μια πολύ συναισθηματική μέρα για εμάς».

Αναφερόμενος στον αγώνα, τόνισε: «Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, παρόμοιο με το πρώτο. Σεβόμαστε τον Παναθηναϊκό και θα είμαστε έτοιμοι για τις μεταβάσεις του από την άμυνα στην επίθεση. Δεν θέλουμε να τους δώσουμε εύκολες στημένες φάσεις. Ναι, έχουμε απουσίες, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Θα παίξουμε σαν μία ομάδα, σαν μία οικογένεια».

Οι απουσίες είναι σημαντικές για τη Σαχτάρ, καθώς ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι εκτός μάχης θα μείνουν οι Κρίσκιβ, Τραορέ, Εγκινάλντο, Κέβιν, Πεδρίνιο και Σουντάκοφ. «Δεν είναι εύκολο, αλλά δύσκολες στιγμές γεννούν νέους ήρωες», είπε χαρακτηριστικά.

Για την προετοιμασία, παραδέχτηκε ότι οι συχνές μετακινήσεις περιορίζουν τις προπονήσεις στο γήπεδο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση βίντεο: «Αν περάσουμε αυτόν τον γύρο, θα έχουμε ηρεμία και χρόνο. Αύριο είναι ακόμη ένας τελικός».

Τέλος, απευθύνθηκε στους φιλάθλους: «Ανεξάρτητα από το σκορ, θα δουν μια ομάδα που δεν τα παρατά και θα τα δώσει όλα για τη νίκη».