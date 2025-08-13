Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Σε ακίνητα και μετρητά

Οι γονικές παροχές… κάνουν ράλι

• Πάνω από 120.000 οι μεταβιβάσεις σε παιδιά και οι κληρονομιές το α’ εξάμηνο του έτους

• Ξεπέρασαν τις 36.000 οι δωρεές και τις 118.000 οι αγοραπωλησίες με φόρο €320 εκατ.

===========

Από τη Ζάκυνθο στη Χίο και από την Αρτα στην Πάτρα

Ανοχύρωτοι στις φλόγες

• Σε πύρινο κλοιό ακόμα και εργοστάσια

• Πάνω από 100 μέτωπα

===========

Εκλογικός νόμος: Ολα τα σενάρια αλλαγής

Στο τραπέζι ξανά το 5%

• Ηξεις αφήξεις με το όριο εισόδου των κομμάτων στη Βουλή

===========

ΝΑ Μεσόγειος

Η συμμαχία «τρία συν ένα» και ο χάρτης του φθινοπώρου

• Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ ετοιμάζουν μια νέα αμυντική συνεργασία

• Τα οφέλη της για τη χώρα μας

• Γιατί σκοντάφτει στην κρίση της Γάζας

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Πρόβλημα δημοκρατίας βλέπει στην Ελλάδα ο γερμανικός Τύπος

Η Ρω θωρακίζεται με καταλύματα για τους οπλίτες

===========

Εθνοφρουρά

Γιατί ο Τραμπ «καταλαμβάνει» την Ουάσιγκτον

• Ενώ ετοιμάζεται για τη Σύνοδο με τον Πούτιν

===========

Ιντερνετ

Προσοχή! Με 2 ευρώ δεν αγοράζεις λάπτοπ

• Οι απάτες με δόλωμα επωνύμους

===========

Ιταλία

Γιατί τα πλαστικά σκουπίδια μπαίνουν στο μουσείο

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Πτήσεις στο διάστημα

Παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μ. ο Ντουπλάντις

6,02 μ. ο Καραλής

Ευρωπαϊκό Super Cup

Παρί ΣΖ – Τότεναμ

Ο πρώτος τίτλος και ο… πόλεμος για τον Ντοναρούμα