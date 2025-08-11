Σάββατο 23 Αυγούστου, ώρα 20:00… Η Super League ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα της πρεμιέρας και ο Άρης έμαθε την ημέρα της αφετηρίας του στο πρωτάθλημα. Η αρχή προς την επίτευξη του στόχου της 4άδας, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στην Ευρώπη.

Ένα challenge το οποίο αποτέλεσε το δεύτερο… ερέθισμα της μεγάλης επένδυσης η οποία έγινε το φετινό καλοκαίρι. Ένας στόχος τον οποίο ο Άρης έχασε πέρυσι στις λεπτομέρειες, ελέω δικών του λαθών και της διαιτησίας. Από τη στιγμή που το δεύτερο δεν ελέγχεται, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι Θεσσαλονικείς είναι να διορθώσουν τις δικές τους ανορθογραφίες. Και μία απ’ όλες περισσότερο από κάθε άλλη.

Οπως είχε πει και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς πριν αρκετά χρόνια, οι στόχοι των μεγάλων ομάδων δεν κρίνονται στα ντέρμπι αλλά στα υπόλοιπα ματς. Για τον Άρη, είναι τα ματς με τους μικρομεσαίους και στην προκειμένη περίπτωση με τις ομάδες που βρίσκονται από κάτω τού στην βαθμολογία τα τελευταία δύο χρόνια. Ένα γκρουπ αγώνων στους οποίους παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη αναποτελεσματικότητα. Με πιο απλά λόγια… τα έχει κάνει μαντάρα με βάση το statuts και τον στόχο που έχει από πέρυσι στο πρωτάθλημα.

Θέλει «ψαλίδι» σε 44 βαθμούς!

Τόσοι είναι αυτοί που έχει απωλέσει ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης με όλες τις ομάδες που τερμάτισαν από την 6η θέση και κάτω τις προηγούμενες δύο χρονιές.

Πέρυσι ο Άρης «πέταξε» 24 (!) βαθμούς με ομάδες όπως Βόλος, ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικό και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα, τη σεζόν 2023-24 η αρνητική τού επίδοση σταμάτησε στους 20 βαθμούς, τη στιγμή που οι υπόλοιποι «μεγάλοι» έχουν λιγότερες απώλειες στους αντίστοιχους αγώνες. Προφανώς και είναι αδύνατο για τον Άρη να μηδενίσει το συγκεκριμένο «κοντέρ». Το ζητούμενο είναι να βρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να περιορίσει αυτήν την «αιμορραγία» βαθμών στην πλειοψηφία των αγώνων της σεζόν, ώστε να ενισχύσει τις πιθανότητές του να μπει στην 4άδα και να αλλάξει το μοτίβο των τελευταίων ετών.

Ο Ρέγες το είδε από νωρίς

Ολα τα παραπάνω ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που τράβηξαν το μάτι του Ισπανού τεχνικού διευθυντή όταν ανέλαβε στις αρχές του καλοκαιριού. Για αυτό και η πρόθεσή του ήταν να φέρει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» εκείνους τους ποδοσφαιριστές που θα προσδώσουν, ποιότητα, προσωπικότητα και θα συγκροτήσουν μία ομάδα πολύ πιο επιθετική και περισσότερο αποφασιστική όταν το απαιτούν οι συνθήκες.