Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα που παρουσιάζει το πρωί είναι καλύτερη.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Οινόης  που τους ενημέρωνε για τη δασική πυρκαγιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική Ελευσίνας – Θηβών

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης καθώς και στην Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών από το ύψος των Ερυθρών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Οινόη, και στην Επαρχιακή Οδό Οινόης – Πανάκτου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Οινόη.

