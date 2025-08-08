Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε, την Παρασκευή 08/08/2025 την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026.
Αναλυτικά:
Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 3.937
Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.620
Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 170
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.993
Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.280
ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.000
Γενικό Σύνολο 10.000