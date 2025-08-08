Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το  Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε, την Παρασκευή 08/08/2025 την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026.

Αναλυτικά:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 3.937

Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.620 

Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 170

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.993

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.280

ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.000

Γενικό Σύνολο 10.000

Εδώ θα βρείτε τους πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα

Τελευταία Νέα