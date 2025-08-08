Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Αποτελέσματα ΑΣΕΠ
Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
• Γιατί η διαδικασία του επαγωγικού συλλογισμού έριξε τον μέσο όρο των βαθμολογιών
• Τα τεστ λογικής αποδείχθηκαν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων
• Πού διαμορφώνεται ο γενικός μέσος όρος των βαθμολογιών
• Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων
• Γιατί στην ηλικία των 50 ετών ψάχνουν ακόμη για σταθερή εργασία
===========
Νέα παρέμβαση της ευρωπαίας εισαγγελέως
Νάρκη του ΟΠΕΚΕΠΕ στη ΔΕΘ
• Προκαταρκτική διέταξε η Κοβέσι μετά το δημοσίευμα του in.gr για το πρώην στέλεχος της ΝΔ με τη Φεράρι
• Πολλαπλασιάζονται τα αγκάθια του Μαξίμου
===========
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Τι θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο
• Ποιοι θα χτίζουν
• Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες
===========
«Κάσος-2»
Τουρκική πρόκληση στην Κύπρο
• Η Αγκυρα απειλεί σκάφος που ποντίζει οπτικές ίνες
===========
Δασμοί
«Από χθες ζούμε σε έναν νέο κόσμο για το διεθνές εμπόριο»
• Σε ισχύ το καινούργιο καθεστώς Τραμπ για το παγκόσμιο εμπόριο
===========
Η επιστολή
Ο ηγούμενος του Σινά καταγγέλλει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
===========
Ξεκαθάρισμα
Πόλεμος μόλις 15 χλμ. μακριά από την Ομόνοια
• Ρομά εναντίον ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ για τον έλεγχο της περιοχής
===========
Από Δευτέρα
Χωρίς προμήθειες οι αναλήψεις από ΑΤΜ
• Τι πρέπει να γνωρίζουμε
===========
Βιογραφία
Ο δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Χίτλερ
===========
Αντίο Λένα
Εφυγε ξαφνικά στα 34 η κόρη του Αντ. Σαμαρά
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – Σαχτάρ 0-0
Η επίθεση ξανά δεν έδωσε λύσεις
ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ 0-0
Τον έσωσε ο Παβλένκα
Αρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2
Ενα μπλακάουτ έφερε τα πάνω κάτω