Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε ουσιαστικά συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Ουσακόφ.

«Τώρα αρχίζουμε τις συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», πρόσθεσε σε τηλεοπτικές δηλώσεις. Δεν ανέφερε πού θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής.

Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και οι επιτελείς ασχολούνται ήδη με τις προετοιμασίες, δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (ρωσική άνω βουλή) σήμερα, μία ημέρα μετά την συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο.

Ο Γουίτκοφ κέρδισε την συμπάθεια στην Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και την ρεαλιστική του θέση, πρόσθεσε ο ρώσος αξιωματούχος.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας από τη συνάντηση του Πούτιν και του Τζο Μπάιντεν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021. Η Ρωσία κήρυξε πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, βυθίζοντας τις σχέσεις σε βαθιά κρίση.

Ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία και την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου, αν και στις δημόσιες δηλώσεις του έχει ταλαντευτεί μεταξύ θαυμασμού και σφοδρής καταδίκης του Πούτιν.

BREAKING: President Trump and Russian President Putin are set to meet in person as early as next week, @pdoocy reports. pic.twitter.com/mIIkh3THaE — Fox News (@FoxNews) August 6, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε την Τετάρτη πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο καθώς και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει πού, ή πότε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εκφράστηκε για την πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σημειώνοντας πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», προφανώς αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε ακόμη σε καλές συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν χθες στο Κρεμλίνο.

Ρούμπιο: Πρέπει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ Τραμπ και της Ρωσίας Πούτιν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε χθες Τετάρτη πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο αμερικανός πρόεδρος είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει ανάλυση του CNN μια επικείμενη σύνοδος με τον Πούτιν θα μπορούσε να είναι μια κορυφαία ηγετική στιγμή για τον Τραμπ και θα του έδινε την ευκαιρία που περίμενε: να δοκιμάσει αν, από κοντά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματευτικές του ικανότητες για να τερματίσει τον πόλεμο.

«Αν ο Τραμπ καταφέρει όντως να ξεκινήσει πραγματικό ειρηνευτικό διάλογο, θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές σε έναν πόλεμο που έχει συντρίψει πολίτες στην Ουκρανία — και να αποσπάσει ένα μεγάλο επίτευγμα, εθνικά και για τον ίδιο» υπογραμμίζει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική ανάλυση οι ΗΠΑ πρέπει να κρατάνε πολύ μικρό καλάθι καθώς τα κίνητρα του Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο είναι πολύ ισχυρότερα από οποιοδήποτε κίνητρο μπορεί να του προσφέρει ο Τραμπ για να τον τερματίσει.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την Πέμπτη μια συνάντηση με τον Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος, μετά τις συνομιλίες που είχε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ηγέτη στη Μόσχα.