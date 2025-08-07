Η Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει πρωτοφανή κρίση οξέος υποσιτισμού σε παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, από τα κεντρικά γραφεία στη Γενεύη, επισήμανε ότι «τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Γάζα»—ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ μέσα σε έναν μήνα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, εκτιμάται ότι 2.500 από αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από άνοδο των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα. Όπως αποκάλυψε ο Τέντρος, «τουλάχιστον 99 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 64 ενηλίκων και 35 παιδιών—ανάμεσά τους 29 κάτω των πέντε ετών—έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της πείνας από την αρχή του έτους έως τις 29 Ιουλίου».

Επείγουσα ανάγκη για επαρκή και ποικίλη επισιτιστική βοήθεια

Τα δεδομένα που παρουσιάζει ο ΠΟΥ αποκαλύπτουν ότι η τρέχουσα επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα είναι απολύτως ανεπαρκής. Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Ρικ Πίπερκορν, επισήμανε σε παρέμβασή του μέσω βιντεοκλήσης: «Ο συνολικός όγκος των προμηθειών τροφίμων παραμένει εντελώς ανεπαρκής για να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση. Πρέπει να υπάρχει ροή προμηθειών στα καταστήματα τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει διατροφική ποικιλομορφία».

Η κατάσταση επιδεινώνεται, με τις διεθνείς οργανώσεις να απευθύνουν επείγουσες εκκλήσεις για παροχή άμεσης και ενισχυμένης βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων απωλειών, ιδιαίτερα ανάμεσα σε βρέφη και μικρά παιδιά.