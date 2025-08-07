Σπείρα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, μέλη της εγκληματικής ομάδας, ηλικίας 22, 37 και 43 ετών. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη 33χρονου ημεδαπού συγκατηγορούμενού τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και μια 22χρονη ημεδαπή συνεργός τους.

Ως προς την μεθοδολογία που ακολουθούσε η σπείρα διαρρηκτών, προέκυψε ότι από αρχές της θερινής περιόδου, με διαφορετική σύνθεση και ρόλους, ανά περίπτωση, «εντόπιζε» οικίες σε απομακρυσμένους οικισμούς και τόπους παραθερισμού στο νησί και αφού βεβαιώνονταν ότι οι διαμένοντες απουσίαζαν στη συνέχεια είτε προέβαιναν σε διάρρηξη αυτών είτε εισέρχονταν από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, αφαιρώντας κυρίως τιμαλφή και χρήματα.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι για την τέλεση των παράνομων πράξεων μετέβαιναν με «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για βραχύ χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους. Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα, η εγκληματική τους δράση έχει ταυτοποιηθεί σε 15 περιπτώσεις κλοπής από οικίες, οι περισσότερες από τις οποίες σε περιοχές της βόρειας Κέρκυρας, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος από τη λεία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν πληθώρα χρυσαφικών, το χρηματικό ποσό των 12.100 ευρώ και άλλα αντικείμενα. Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας επιπλέον κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν κατά παράνομη δράση τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους και άλλες παρόμοιες πράξεις.