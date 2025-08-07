35χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι σε κλαμπ της Ρόδου που βρισκόταν με μία φίλη της, την πλησίασε ένας 30χρονος άντρας προσέγγισε την γυναίκα και της ζήτησε να βγουν. Εκείνη του απάντησε πως είναι σε σχέση και δεν ενδιαφέρεται, ενώ ο άντρας στην συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ωστόσο φαίνεται πως ο άνδρας παρέμενε στο μαγαζί, τις παρακολουθούσε και όταν η 35χρονη πήγε στην τουαλέτα, την ακολούθησε, την χτύπησε στο κεφάλι και φαίνεται να την βίασε. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές και μετά από λίγα λεπτά ο 30χρονος εξαφανίστηκε.

Έχει γίνει καταγγελία και ο άνδρας αναζητείται.