Ελλάδα

Δύσκολες ώρες περνά ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η οικογένειά του, καθώς, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση στο Facebook, ο ανιψιός του νοσηλεύεται στην εντατική και έχει ανάγκη από αίμα. Έτσι, την Τετάρτη 06.08.2025, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα βίντεο, με το οποίο ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την κρίσιμη […]