Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας ενώ λίγο αργότερα ήχησε το 112.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
