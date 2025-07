Η Κίνα παρουσίασε ένα όπλο επόμενης γενιάς που δεν προκαλεί εκρήξεις ή φυσική καταστροφή, αλλά παραλύει πλήρως την ηλεκτροδότηση σε ολόκληρες περιοχές — μια βόμβα γραφίτη, ικανή να προκαλέσει άμεσο μπλακ άουτ σε πόλεις, χωρίς να πέσει ούτε ένα τούβλο. Το όπλο αποκαλύφθηκε από την κρατική China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) μέσω επίσημου βίντεο. Η βόμβα λειτουργεί με την απελευθέρωση εκατοντάδων μικρών κυλίνδρων στον αέρα, οι οποίοι εκρήγνυνται και απελευθερώνουν χημικά επεξεργασμένα νήματα από άνθρακα. Αυτά, όταν έρθουν σε επαφή με μετασχηματιστές και υποσταθμούς, προκαλούν μαζικούς βραχυκυκλώματα, καταρρίπτοντας το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε εμβαδόν τουλάχιστον 10.000 τετραγωνικών μέτρων — και ακόμη περισσότερα εάν το δίκτυο είναι διασυνδεδεμένο.

Προκαλεί χτύπημα χωρίς θραύσματα, αλλά με τεράστιο αντίκτυπο. Η μεγαλύτερη «δύναμη» της βόμβας δεν είναι η καταστροφή, αλλά η διαταραχή: Δεν καταστρέφει υποδομές, δεν σκοτώνει, δεν αφήνει κρατήρες. Όμως παραλύει κρίσιμες λειτουργίες: νοσοκομεία, επικοινωνίες, τράπεζες, δίκτυα ύδρευσης, ακόμη και μεταφορές. Και το σημαντικότερο; Η αποκατάσταση δεν είναι απλή — απαιτεί χειρωνακτικό καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων από τα ιπτάμενα νήματα γραφίτη, κάτι που μπορεί να διαρκέσει ώρες ή και ημέρες.

Πάντως, δεν είναι καινούργια ιδέα – αλλά είναι εξελιγμένη. Οι λεγόμενες “βόμβες γραφίτη” δεν είναι καινούργιο φαινόμενο: οι ΗΠΑ τις χρησιμοποίησαν στον πόλεμο του Κόλπου το 1991 και στο Κόσοβο το 1999, προκαλώντας τεράστια μπλακ άουτ σε Ιράκ και Σερβία. Η εκδοχή όμως που παρουσιάζει σήμερα η Κίνα είναι πολύ πιο εξελιγμένη: Έχει βεληνεκές 290 χιλιομέτρων, καθοδηγείται μέσω δορυφόρου, ώστε να πλήττει τα πιο ευάλωτα σημεία ενός ηλεκτρικού δικτύου και διασπείρει τα νήματα στοχευμένα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα του πλήγματος.

Σε έναν κόσμο που βασίζεται καθημερινά στο ηλεκτρικό ρεύμα, τέτοιου είδους όπλα καθίστανται στρατηγικά εργαλεία επιβολής πίεσης χωρίς ανοιχτή πολεμική σύγκρουση. Η βόμβα γραφίτη της Κίνας ανοίγει έναν νέο τύπο «σιωπηλού πολέμου»: χωρίς θύματα, αλλά με πλήρη παράλυση. Και η πιθανότητα χρήσης της σε κυβερνοπολεμικά σενάρια ή σε συγκρούσεις χαμηλής έντασης προβληματίζει ήδη τις στρατηγικές κοινότητες παγκοσμίως. Οι θεωρίες συνωμοσίας για τα πρόσφατα μπλακ άουτ έχουν ήδη αρχίζει…

China Unveils ‘Blackout Bomb’ Designed to Cripple Power Grids

China has released footage of a new weapon that could change the nature of modern warfare—a so-called “blackout bomb” capable of disabling enemy power infrastructure without a single explosion.

The video, aired by… pic.twitter.com/rKVb7Mc5Dv

— Mofobian (@Mofobian) June 30, 2025