Η μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι από τον ΠΑΟΚ στην Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε και επίσημα, όπως ανακοίνωσαν αμφότερες οι ομάδες, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος του 2028 με τον δανέζικο σύλλογο.

Ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης στο νέο συμβόλαιο του παίκτη. Ο 24χρονος Κοτάρσκι αποχωρεί από την Τούμπα ύστερα από τρία ιδιαίτερα επιτυχημένα χρόνια, στα οποία κατέγραψε συνολικά 139 συμμετοχές, με 49 clean sheets, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2023-24.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη, με την ομάδα μας να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης. Τρία χρόνια, 139 παιχνίδια, 49 clean sheets, αμέτρητες στιγμές, κομβικές επεμβάσεις, πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι ήρθε το καλοκαίρι του 2022 ως ένας νέος, φέρελπις τερματοφύλακας και φεύγει ως πρωταθλητής και διεθνής. Ντομ, σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη συνέχεια της καριέρας σου!»

Από πλευράς της, η Κοπεγχάγη στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η FC Κοπεγχάγης ολοκλήρωσε την απόκτηση του 24χρονου Κροάτη τερματοφύλακα Ντόμινικ Κοτάρσκι από τον ελληνικό σύλλογο ΠΑΟΚ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το τέλος του 2028.

Ο Κοτάρσκι τα τελευταία τρία χρόνια ήταν βασικός στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο πέρυσι κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ έχει αγωνιστεί τόσο στο Conference League, στο Europa League, όσο και στα προκριματικά του Champions League με την ελληνική ομάδα.

Τον Μάρτιο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών της Κροατίας, σε φιλικό αγώνα κόντρα στην Τυνησία.»

