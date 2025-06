Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν την Τετάρτη ότι το Ισραήλ χάκαρε για λίγο την κρατική τηλεοπτική εκπομπή, μεταδίδοντας πλάνα από τις διαδηλώσεις γυναικών και προτρέποντας τον κόσμο να βγει στους δρόμους.

Στο κανάλι της στο Telegram, η ημερήσια εφημερίδα Hamshahri μοιράστηκε ένα βίντεο από τη σύντομη διακοπή με ένα κείμενο που έλεγε ότι «χάκερ διείσδυσαν στην κρατική τηλεόραση και μετέδωσαν ένα κάλεσμα που ζητούσε από τους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους». Η κρατική τηλεόραση του Ιράν προειδοποίησε αργότερα τους τηλεθεατές ότι αυτό οφειλόταν «σε κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιούνται από τον σιωνιστικό εχθρό που διακόπτει τη δορυφορική μετάδοση».

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Τζόναθαν Χαρούνοφ μοιράστηκε επίσης ένα απόσπασμα της τηλεοπτικής διακοπής.

Happening now 🚨

Iranian state TV has been hacked, taking a break from its regular propaganda programming to broadcast iconic scenes from the “Woman, Life, Freedom” uprising. #WomanLifeFreedom #زن_زندگی_آزادی @KasraAarabi pic.twitter.com/eT1AEfQxo6

— Jonathan Harounoff (@JonathanHaroun1) June 18, 2025