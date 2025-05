Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή Πολιτικής για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Robert Obayda, την οποία και αποκάλεσε «εποικοδομητική» σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός τόνισε ότι συζητήθηκαν επωφελείς προτάσεις και για τα δύο κράτη, καθώς και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας στον τομέα της ναυτιλίας.

Η ανάρτηση που έκανε ο Βασίλης Κικίλιας

«Είχα μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Διευθυντή Πολιτικής για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, κ. Robert Obayda.

Συζητήσαμε αμοιβαίως επωφελείς προτάσεις και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς συμφωνήσαμε από κοινού ότι 🇺🇸 και 🇬🇷 διαθέτουν πολύ σημαντική τεχνογνωσία προς αξιοποίηση.

I had a very fruitful call with the Director for Maritime Industrial Policy at the White House National Security Council, Mr. Robert Obayda.

We discussed mutually beneficial proposals and ways for the United States and Greece to engage further and work together in order to strengthen cooperation in the field of shipping, as we both agreed that 🇺🇸 and 🇬🇷 have a lot of expertise to bring to the table.»