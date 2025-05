Τουλάχιστον 542 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή του Βόρειου Νταρφούρ, στο Σουδάν, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αλλά «ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανόν πολύ υψηλότερος», δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η φρίκη των όσων συμβαίνουν στο Σουδάν δεν γνωρίζει όρια. Μόλις πριν από τρεις ημέρες, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις από διάφορες κατευθύνσεις στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ και στον καταυλισμό Αμπού Σουκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 αμάχους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Ελ Φάσερ, η πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, είναι η τελευταία μεγάλη πόλη όλης της περιοχής που παραμένει ακόμη στα χέρια του τακτικού στρατού υπό τον αλ Μπουρχάν, σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023 με τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ, υπό το μέχρι τότε δεξί του χέρι κι έκτοτε ορκισμένο εχθρό του, στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

«Πρέπει να γίνουν τα πάντα για την προστασία των αμάχων που είναι παγιδευμένοι σε άθλιες συνθήκες μέσα και γύρω από το Ελ Φάσερ», πρότεινε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

