Ο Σέρχιο Αγκουέρο ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει στις 7 Μαΐου το ντοκιμαντέρ της ζωής του στο Disney + με τον Αργεντίνο να μιλάει για πολλά πράγματα που συνέβησαν στην καριέρα του.

Από την σχέση του με τον Πεπ Γκουαρντιόλα και τον Μέσι, στα προβλήματα που αντιμετώπισε με την καρδιά του που οδήγησαν τον πρώην επιθετικό της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Σίτι να σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2021.

«Σε έναν αγώνα, ξαφνικά η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει πολύ γρήγορα… Προσπαθούσα να αναπνεύσω και να την κάνω να σταματήσει, αλλά δεν περνούσε», εξήγησε ο Αγκουέρο σε απόσπασμα που δημοσιοποίησε η Disney+.

Ο Αγκουέρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον αγώνα με την Αλαβές και στη συνέχεια έμεινε εκτός για τρεις μήνες. Ακολούθως, επιβεβαίωσε ότι θα αποσυρόταν, σε μια συναισθηματική συνέντευξη Τύπου.

The trailer for Sergio Agüero’s new documentary coming out on Disney+. 🇦🇷 pic.twitter.com/WfnfdLnEBH

— Roy Nemer (@RoyNemer) April 24, 2025