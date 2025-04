Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι οι Ουκρανοί εκπρόσωποι θα βρίσκονται την Τετάρτη στο Λονδίνο για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας «άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός» και στη συνέχεια μιας «πραγματικής και βιώσιμης ειρήνης» με τη Ρωσία.

«Από την Τετάρτη, οι εκπρόσωποί μας θα είναι στο Λονδίνο. Η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν προς τα εμπρός όσο πιο εποικοδομητικά γίνεται» ανέφερε σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι στο Χ:

I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer — a good and detailed conversation.

Already this Wednesday, our representatives will be working in London. Ukraine, the United Kingdom, France, and the United States — we are ready to move forward as constructively as possible, just… pic.twitter.com/cLHexIi5UY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025