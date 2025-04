Ο Κάρλο Αντσελότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης καθώς έχει κατακτήσει 3 Champions League, 2 πρωταθλήματα Ισπανίας και 2 κύπελλα Ισπανίας.

Φέτος η κατάσταση για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι το ίδιο με τον εύκολο αποκλεισμό από την Άρσεναλ (3-0 πρώτος αγώνας, 1-2 δεύτερος αγώνας) να έχει κάνει πολύ δύσκολη την παραμονή του Ιταλού κόουτς, με τον ίδιο να το παραδέχεται σε δηλώσεις του.

«Το φινάλε μου στην Ρεάλ μπορεί να είναι φέτος ή το καλοκαίρι του 2026 που λήγει το συμβόλαιό μου. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Όταν όμως θα τελειώσω από εδώ, θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε αυτό το κλαμπ. Μπορεί αυτό να γίνει αύριο, σε έναν χρόνο ή σε 10 χρόνια αλλά θα είμαι αιώνια ευγνώμων. Τελεία και παύλα.

🚨⚪️ Ancelotti on his future: “I don’t know if this one was my last UCL game at Real Madrid, and I don’t want to know”.

“We had a fantastic era. We still have La Liga, Copa del Rey and Club World Cup”. pic.twitter.com/nVLTkK3y4k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2025