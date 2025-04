Η Αλεξάντρα Χίλντεμπραντ είναι αρκετά γνωστή στο Βερολίνο καθώς είναι διευθύντρια του μουσείου Checkpoint Charlie, το οποίο προσελκύει 600.000 επισκέπτες κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένο στις δεκαετίες της διαίρεσης της πόλης.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει προσελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου λόγω της ζωής της και όχι της καριέρας της.

Η Αλεξάντρα Χίλντεμπραντ γέννησε το πρώτο της παιδί το 1977 και έκτοτε έχει αποκτήσει συνολικά 10. Μάλιστα, τον Μάρτιο ανακοίνωσε την άφιξη του Philipp, του 10ου παιδιού της.

Η Χίλντεμπραντ απέκτησε τα 8 από τα 10 παιδιά της από τα 53 της χρόνια και μετά. Όλες οι εγκυμοσύνες ήρθαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου γάμου της, με τον πρώην πολιτικό του CDU Daniel Dormann.

Η Χίλντεμπραντ δήλωσε στο TODAY ότι δεν χρησιμοποίησε φάρμακα γονιμότητας και δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στη σύλληψη.

Ο καθηγητής Βόλφγκανγκ Χένριχ, διευθυντής της κλινικής μαιευτικής ιατρικής στο Charite του Βερολίνου, όπου νοσηλεύτηκε η Χίλντεμπραντ, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι η ηλικία της και ο αριθμός των καισαρικών τομών της είναι «απόλυτη σπανιότητα στη μαιευτική ιατρική και αποτελούσε πρόκληση».

«Είναι η γηραιότερη έγκυος γυναίκα που έχω φροντίσει στο Charité», πρόσθεσε.

