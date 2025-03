Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό στον Λίβανο για πρώτη φορά από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ, στις 27 Νοεμβρίου 2024.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν κάνει μια σειρά από επιθέσεις το τελευταίο διάστημα παρά την εκεχειρία

Οι IDF χτύπησαν στη Βηρυτό και συγκεκριμένα στην Νταχίγιε που θεωρείται προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης και είχε βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου.

Την επίθεση είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ μετά που δήλωσε ότι δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν από τη μεριά του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ είχε αρνηθεί κάθε ευθύνη και δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία εκεχειρίας.

Το Ισραήλ είχε εκδώσει εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων πριν από την επίθεσή του.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

⚡⭕ Israel issues a warning to Beirut where it will bomb a building.

Chaos in the Lycee des Arts school and the surrounding neighborhood pic.twitter.com/WzYuJPGjaA

— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 28, 2025