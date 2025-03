Οι δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν νέα θανατηφόρα επίθεση στην Κόγια, κοντά στην Ντεράα, στη Συρία.

Σε ανάρτησή της στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, η διοικητική αρχή της Ντεράα ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα, σκοτώθηκαν στην επίθεση, η οποία προκάλεσε «κατάσταση φόβου και πανικού» στην πόλη.

NEW! Five people killed by Israeli attack near #Syria’s Deraa

Israeli forces launched a deadly new attack on the Syrian town of Koya, near Deraa.

In a post on its official Facebook page, the governorate of Deraa said five people, including a woman, were killed in the assault,… pic.twitter.com/L0rORP8nOn

— DOAM (@doamuslims) March 25, 2025