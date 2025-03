Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια επίθεση με μαχαίρι κοντά στην κεντρική πλατεία Νταμ του Άμστερνταμ και ένας ύποπτος συνελήφθη, ανακοίνωσε σήμερα (27/3) η τοπική αστυνομία.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει το κίνητρο της επίθεσης.

Multiple people were injured in a stabbing attack at Sint Nicolaasstraat, Amsterdam. Authorities cordoned off Dam Square. Emergency services sent five ambulances and a trauma helicopter. The motive and possible terrorist link are unconfirmed, and the number of victims is unclear. pic.twitter.com/l1p04uUhOd

