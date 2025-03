Στη high-tech εποχή που ζούμε, η καινοτομία και τα έξυπνα εργαλεία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου επιχειρείν, ειδικότερα δε για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας.

Βασικό συστατικό για την επιτυχία πολλών νεοφυών επιχειρήσεων αποτελεί η συνεργασία με διεθνείς ομίλους τηλεπικοινωνιών και η πρόσβαση σε εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία. Ένα τέτοιο παράδειγμα που καταδεικνύει τη δυναμική αυτή προέρχεται από την COSMOTE, μέλος του Ομίλου Telekom, η οποία προσέφερε σε δύο ελληνικές startups μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά πώς λειτουργεί η καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι δύο νικήτριες του WORLD PASS powered by Telekom ταξίδεψαν στην όμορφη Κρακοβία, όπου βίωσαν μια εμπειρία γεμάτη τεχνολογία και δικτύωση στο Tech Incubator Center της Telekom στην Πολωνία, γνωστό και ως Hubraum.

Οι εκπρόσωποι των δύο ελληνικών εταιρειών έζησαν από κοντά τι σημαίνει επενδυτική ευκαιρία και προοπτική, γνωρίζοντας κορυφαίους επαγγελματίες της καινοτομίας, ανακαλύπτοντας τις τελευταίες τάσεις στις προηγμένες τεχνολογίες και λαμβάνοντας πολύτιμες συμβουλές για τη μελλοντική τους πορεία.

Μια μοναδική εμπειρία στο επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας

Οι νικήτριες του WORLD PASS powered by Telekom ήταν οι δύο ελληνικές startups, Founderhood και Run4More, που είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Κρακοβία και συγκεκριμένα στο Hubraum, το Tech Incubator Center του Ομίλου Telekom στην Πολωνία, που ιδρύθηκε το 2012.

Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί; Πρόκειται για ένα κέντρο με αποστολή να στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες μέσω χρηματοδότησης, mentoring και πρόσβασης στο παγκόσμιο δίκτυο της Telekom. Η υποδομή του περιλαμβάνει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως ειδικούς χώρους VR & AR, προηγμένες υποδομές edge computing, 3D εκτυπωτές, laser cutters και άλλα εργαλεία αιχμής.

Οι startups ήρθαν σε επαφή με τη φιλοσοφία της Telekom, η οποία πηγάζει από τη βαθιά γνώση των νέων τεχνολογιών, την ανάδειξη της καινοτομίας και τη συνεχή αναζήτηση τρόπων να ενσωματωθούν στην αγορά.

Το πρόγραμμα που παρακολούθησαν ξεκίνησε με μια ενδελεχή παρουσίαση για το πώς μια startup μπορεί να βρει πελάτες, να αναπτύξει καινούρια προϊόντα και να αναβαθμίζει διαρκώς τις υπηρεσίες της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τεχνικές usability testing, την ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών, καθώς και τα εργαλεία UX research και A/B testing, που μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα insights στις επιχειρήσεις.

Ο ρόλος των Tech Incubator Centers στην παγκόσμια καινοτομία

Τι ακριβώς όμως προσφέρουν τα λεγόμενα Tech Incubator Centers; Πρόκειται για οργανισμούς που παρέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης, από συμβουλευτικές υπηρεσίες και mentoring μέχρι πρόσβαση σε χώρους γραφείων, ευκαιρίες δικτύωσης και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα από αυτά τα κέντρα, οι startups αποκτούν τα εφόδια και την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή από το στάδιο της ιδέας σε εκείνο της βιώσιμης επιχείρησης.

Στο Hubraum της Κρακοβίας για παράδειγμα, η επαφή με την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), την Εικονική Πραγματικότητα (VR), καθώς και την αξιοποίηση edge computing υποδομών, δείχνει ότι ανοίγει δρόμους σε πολλαπλές εμπορικές εφαρμογές. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι startups εκεί μπορούν να αναπτύξουν σε περιβάλλοντα δοκιμών (testbeds) τα προϊόντα τους, ώστε να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο αποδοτικά είναι στην πράξη.

Τι έζησαν στο Hubraum, ημέρα 1η

Οι δύο ελληνικές startups, κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας, παρακολούθησαν εισηγήσεις για την αναζήτηση πελατών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν ομιλητές που παρουσίασαν επιτυχημένα case studies, τονίζοντας τη σημασία που πρέπει να δίνουν οι επιχειρήσεις στη μελέτη σε βάθος των χρηστών τους: για παράδειγμα οι τεχνικές UX research βοηθούν στον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών των πελατών, ενώ τα A/B tests επιτρέπουν τη σύγκριση διαφορετικών εκδόσεων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, προκειμένου να εντοπιστεί η καταλληλότερη για την εκάστοτε αγορά.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μία εξίσου ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο: «Opportunities that Telekom can bring: AI, 5G APIs, IoT tech capabilities». Εκεί, οι εκπρόσωποι της Telekom μίλησαν για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε διάφορες διαδικασίες, καθώς και για τη σπουδαιότητα του 5G και των σχετικών APIs. Η αξιοποίηση του Internet of Things (IoT) προς όφελος και των πελατών είναι γεγονός, με τις «έξυπνες» λύσεις κάτι που πρέπει να προσφέρεται.

Οι startups, μάλιστα, ενημερώθηκαν επιπλέον για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκμεταλλευτούν την τεχνολογική τεχνογνωσία του Ομίλου Telekom, είτε μέσα από συμπράξεις είτε από την απευθείας χρήση εργαλείων που προσφέρει το Hubraum.

Τι έζησαν στο Hubraum, ημέρα 2η

Η επόμενη ημέρα ήταν εξίσου θεματολογικά σημαντική. Επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση και τον τρόπο με τον οποίο μία startup μπορεί να συγκεντρώσει κεφάλαια από επενδυτές (Venture Capital Financing).

Στην παρουσίαση που ακολούθησε με τίτλο «A general guide on raising venture capital financing», οι συμμετέχοντες άκουσαν από έμπειρους επενδυτές τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επιλογή μιας επιχειρηματικής ιδέας, καθώς και (ίσως πιο σημαντικό ακόμα) τα συνηθέστερα λάθη που απομακρύνουν τους επενδυτές από τις υποψήφιες προτάσεις.

Στο panel discussion που ακολούθησε, ιδρυτές και στελέχη διασταύρωσαν τις απόψεις τους σχετικά με τις λανθασμένες αποφάσεις που παίρνουν οι νέοι επιχειρηματίες, στερώντας από τις εταιρείες τους σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι δύο ελληνικές startups βρέθηκαν ενώπιον επενδυτών και επαγγελματιών του χώρου. Η Founderhood και η Run4More παρουσιάσαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, έλαβαν αναλυτικό feedback και δικτυώθηκαν με εταιρείες και μεμονωμένους επενδυτές που αναζητούν καινοτόμες ιδέες. Μετά το pitching, ακολούθησε ένα networking event, όπου οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν σε πιο άμεσο επίπεδο, αντάλλαξαν απόψεις αλλά και εμπειρίες.

Ανακαλύπτοντας την ιστορική Κρακοβία

Πηγαίνοντας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, οι νικητές είχαν την ευκαιρία, πέραν της ανακάλυψης του Hubraum, να περιηγηθούν στην ιστορική Κρακοβία, που διαθέτει ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μεσαιωνικά κέντρα στην Ευρώπη. Οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών επισκέφθηκαν το γραφικό κέντρο της Κρακοβίας, ξεναγήθηκαν στο Κάστρο Wawel και κατέβηκαν στο γνωστό Αλατωρυχείο Wieliczka. Από τις βόλτες δεν παρέλειψαν να γευτούν την τοπική κουζίνα, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι την πολωνική γαστρονομική παράδοση.

Η Telekom σε παγκόσμιο επίπεδο

Ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, ο Όμιλος Telekom, επικεντρώνεται στην καινοτομία, επενδύοντας σε προηγμένες τεχνολογίες και διευρύνοντας διαρκώς την παρουσία του. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες και απασχολεί περίπου 200.000 εργαζομένους. Δεν είναι τυχαίο ότι το brand «Telekom» βρίσκεται στην κορυφή των τηλεπικοινωνιακών brands παγκοσμίως και καταλαμβάνει την 11η θέση στη λίστα με τα πολυτιμότερα brands, σύμφωνα με την βρετανική έκθεση “Brand Finance Global 500”.

Στην πρόσφατη συμμετοχή του Ομίλου στο Mobile World Congress (MWC) της Βαρκελώνης, κατέβηκε με το μήνυμα «Shaping Technology for All», αναδεικνύοντας τόσο την έμφαση που δίνει στις ψηφιακές εφαρμογές και τη συνδεσιμότητα, όσο και τον κεντρικό ρόλο της AI για την εξυπηρέτηση των πελατών και την αποτελεσματικότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Σε αυτό το όραμα συμμετέχει και η Ελλάδα, μέσω της COSMOTE.

Η εμπειρία στο Hubraum της Telekom, προσέφερε ένα «πακέτο» γνώσης και έμπνευσης στους εκπροσώπους των δύο ελληνικών startups. Είναι υψηλής σημασίας η έμπρακτη στήριξη που λαμβάνουν εταιρείες με υψηλές φιλοδοξίες και επιθυμία να αναπτυχθούν ραγδαία. Με την Telekom να διαθέτει παγκόσμια τεχνολογική παρουσία και την COSMOTE να παίζει καταλυτικό ρόλο για την εγχώρια επιχειρηματικότητα, οι προοπτικές για συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις μπορεί να γίνουν πραγματικότητα.