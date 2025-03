Το Κουρσκ επισκέφθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή μετά την εισβολή της Ουκρανίας τον Αύγουστο του 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον αρχηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν συλληφθεί ή θα συλληφθούν θα αντιμετωπιστούν ως «τρομοκράτες» και όχι ως αιχμάλωτοι πολέμου.

Δείτε βίντεο:

Putin at Russian Army’s Kursk region command post today in military uniform.

“Our task is to defeat the enemy entrenched in the Kursk region in the near future, in the shortest possible time.

Russia will treat Ukrainian soldiers captured in Kursk region as terrorists.

— Clash Report (@clashreport) March 12, 2025