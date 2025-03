Η πρώην σύζυγος του Ντέιβιντ Χάσελχοφ, Πάμελα Μπαχ-Χάσελχοφ, φέρεται να αυτοκτόνησε σε ηλικία 62 ετών αναφέρει η Daily Mail.

Η Μπαχ-Χάσελχοφ, η οποία εργαζόταν ως ηθοποιός, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς.

Η 62χρονη ηθοποιός είχε αυτοτραυματισμό με όπλο στο κεφάλι.

Η αστυνομία είπε ότι δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα αυτοκτονίας στο σπίτι της, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα στούντιο της Universal.

Η Μπαχ Χάσελχοφ ήταν παντρεμένη με τον σταρ του Baywatch, Ντέβιντ Χάσελχοφ, 72 από το 1989 έως το 2006, όταν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές.

Το ζευγάρι είχε ένα αμφιλεγόμενο διαζύγιο, με αντιδικίες για τη διατροφή που συνεχίστηκαν μέχρι το 2017.

Είχαν δύο κόρες, την 32χρονη Χέιλι και την 34χρονη Tέιλορ.

«Η οικογένειά μας είναι βαθιά λυπημένη για τον πρόσφατο θάνατο της Πάμελα Χάσελχοφ» δήλωσε στο ΤΜΖ ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

«Είμαστε ευγνώμονες για τα μηνύματα συμπόνιας και αγάπης κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής, αλλά ζητάμε ευγενικά τη διακριτικότητα καθώς θρηνούμε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματούχοι βρήκαν τη σορό της Μπαχ Χάσελχοφ μετά από ανησυχίες της οικογένειας. Η Μπαχ Χάσελχοφ δεν είχε επικοινωνήσει με την οικογένεια για μέρες.

Η ηθοποιός είχε αφήσει ένα σχόλιο στο Instagram της κόρης της πριν βρεθεί νεκρή.

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της ήταν στο σπουδαίο Ο Αταίριαστος (Rumble Fish) του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1983.

Η Μπαχ Χάσελχοφ εμφανίστηκε στο Baywatch το 1989, υποδυόμενη την ιδιοκτήτρια καφέ Kaye Morgan.

Επίσης εμφανίστηκε στις τηλεοπτικές σειρές The Young and the Restless, The Fall Guy και Sirens.

Μετά την υποκριτική, συμμετείχε στο Celebrity Big Brother το 2011.

Η τελευταία της ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ήταν στις 31 Δεκεμβρίου. «Καλή χρονιά σε όλους! Καθώς μπαίνουμε στο 2025, η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη, ειδικά για το πολύτιμο εγγονάκι μου» έγραψε.

«Το να την βλέπω να μεγαλώνει και να βλέπω το χαμόγελό της να φωτίζει τον κόσμο μου είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ευλογία. Η ευχή μου για όλους εσάς φέτος είναι υγεία, ευτυχία και πολλή αγάπη. Είθε το 2025 να είναι γεμάτο με όμορφες στιγμές, γέλιο και όλες τις ευλογίες που μπορεί να έχει η καρδιά σας. Έφτασε ένας χρόνος για να δημιουργήσετε αγαπημένες αναμνήσεις, να σκορπίσετε χαρά και να αγκαλιάσετε κάθε πολύτιμη στιγμή!».

Ενδοοικογενειακή βία και οικονομικές διαφορές

Μετά το διαζύγιό τους το 2006, ο Χέισελχοφ είχε μιλήσει δημόσια για τη διατροφή που συνέχιζε να πληρώνει στην πρώην σύζυγό του τουλάχιστον μέχρι το 2017.

Το 2017, συμφώνησαν να της πληρώνει 5.000 δολάρια κάθε μήνα.

Ο Χάσελχοφ είχε μειώσει τη διατροφή από 21.000 δολάρια το μήνα υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και ότι το εισόδημά του είχε μειωθεί.

Ο ηθοποιός είπε σε εκείνο το σημείο ότι είχε πληρώσει στη σύζυγο του περισσότερα από 2.5 εκατομμύρια δολάρια από το διαζύγιό τους το 2006.

Λιγότερο από ένα μήνα μετά την υποβολή αίτησης διαζυγίου, η Μπαχ είχε καταθέσει αίτημα για ασφαλιστικά και περιοριστικά μέτρα από τον πρώην σταρ του Baywatch για ενδοοικογενειακή βία.