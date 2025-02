Πολύ κοντά στην έναρξη διαδικασίας για την απόκτηση των πολυπόθητων για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία ιπτάμενων τάνκερ βρίσκεται η Αθήνα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», τον Μάρτιο το Κογκρέσο, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, αποδεσμεύει αεροσκάφη που δεν χρειάζονται πλέον οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, προς σύμμαχες και τρίτες χώρες.

Η μόνη περίπτωση να πάρει αναβολή τον ερχόμενο Μάρτιο η σχετική διαδικασία από το Κογκρέσο είναι λόγω αλλαγής της σχετικής πολιτικής από τον νέο ένοικο του Λευκού Οίκου και θα αποτελεί και μια πρώτη ένδειξη για τη στάση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης και προς την Ελλάδα.

Αν το πρόγραμμα δεν ανατραπεί, ωστόσο, τα ιπτάμενα τάνκερ θα συνδεθούν με την πρώτη εξοπλιστική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, στη νέα προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Με το πράσινο φως από το Κογκρέσο τον Μάρτιο, η Αθήνα θα ξεκινήσει αμέσως τις διαδικασίες απόκτησης τεσσάρων ιπτάμενων τάνκερ KC-135. Το πρώτο βήμα θα είναι η αποστολή της σχετικής επιστολής αιτήματος (Letter of Request) που θεωρητικά θα ακολουθηθεί από τη σχετική επίσημη επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance). Οι ΗΠΑ γνωρίζουν και επίσημα το ενδιαφέρον της Ελλάδας για αυτά τα… «asset», καθώς τον περασμένο Αύγουστο στάλθηκε επίσημο αίτημα για την απόκτησή τους μέσω του προγράμματος Excess Defense Articles (EDA) από αποθέματα των ΗΠΑ.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία ενδιαφέρεται για δωρεάν απόκτησή τους και το όποιο κόστος θα έχει να κάνει με την εκπαίδευση χειριστών και προσωπικού εδάφους, τον εξοπλισμό που θα έρθει με αυτά και τις πιθανές επισκευές που θα χρειαστούν εφόσον μιλάμε για αεροσκάφη που είναι αποθηκευμένα.

Η απόκτηση των ιπτάμενων τάνκερ δίνει τη δυνατότητα στα μαχητικά-βομβαρδιστικά να παραμένουν στον αέρα ώσπου να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα όπλα, ενώ με αυτόν τον τρόπο τίθεται εντός εμβέλειας όλη η Ανατολική Μεσόγειος που μέχρι πρόσφατα ήταν εκτός βεληνεκούς των ελληνικών όπλων.

Δεν είναι τυχαίο πως μπορεί στην παρούσα φάση να μη διαθέτει ιπτάμενα τάνκερ, αλλά σχεδόν όλοι οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν πιστοποιηθεί ως ικανοί προς εναέριο ανεφοδιασμό μέσα από ασκήσεις τόσο του ΝΑΤΟ όσο και με τη Γαλλία, και πολύ περισσότερο με τις ανά εξάμηνο ασκήσεις εναέριου ανεφοδιασμού με το Ισραήλ.

Το έντονο ενδιαφέρον της Αθήνας να έχει στη διάθεσή της ιπτάμενα τάνκερ δείχνει και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανάμεσα σε αρμόδιους επιτελείς του και εκπροσώπους αμερικανικής εταιρείας που με τα 18 KC-135 που διαθέτει αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο εναέριο στόλο ανεφοδιασμού καυσίμων στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στους έλληνες επιτελείς η εταιρεία διαθέτει αεροσκάφη επανδρωμένα από έμπειρα, πρώην πληρώματα αέρος και εδάφους της USAF, καθώς και ποσοστό διαθεσιμότητας αεροσκαφών μεγαλύτερο του 90%.

Το τίμημα που ζήτησε ωστόσο η αμερικανική εταιρεία θα καθιστούσε την όποια συνεργασία ασύμφορη για την ελληνική πλευρά και έτσι οι συζητήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», δεν τελεσφόρησαν. Σε περίπτωση που προχωρήσει η απόκτηση των τεσσάρων αεροσκαφών, θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα ως βάση τους τη Σούδα, προκειμένου μέσω αυτής να επεκταθεί η εμβέλεια δράσης της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.