Σκληρή επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε ο Ντόναλτ Τραμπ με ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει τον Ουκρανό ομόλογό του «δικτάτορα» και «μέτρια επιτυχημένο κωμικό».

Μάλιστα, τον προτρέπει «να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα του μείνει χώρα».

«Σκεφτείτε το, ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια, για να μπουν σε έναν Πόλεμο που δεν μπορεί να κερδηθεί, που δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει, αλλά έναν Πόλεμο που ο ίδιος, χωρίς τις ΗΠΑ και τον «ΤΡΑΜΠ», δεν θα μπορέσει ποτέ να διευθετήσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 200 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την Ευρώπη, και τα χρήματα της Ευρώπης είναι εγγυημένα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πάρουν τίποτα πίσω. Γιατί ο Υπναράς Τζο Μπάιντεν δεν απαίτησε εξισορρόπηση, με την έννοια ότι αυτός ο Πόλεμος είναι πολύ πιο σημαντικός για την Ευρώπη από ό,τι για εμάς – Έχουμε έναν μεγάλο, όμορφο Ωκεανό ως διαχωρισμό. Συν τοις άλλοις, ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι τα μισά από τα χρήματα που του στείλαμε είναι «ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ».

Αρνείται να κάνει εκλογές, είναι πολύ χαμηλά στις ουκρανικές δημοσκοπήσεις και το μόνο πράγμα που ήταν καλός ήταν να χρησιμοποιεί τον Μπάιντεν «σαν βιολί». Ένας δικτάτορας χωρίς Εκλογές, ο Ζελένσκι καλύτερα να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν πρόκειται να του απομείνει Χώρα. Εν τω μεταξύ, διαπραγματευόμαστε με επιτυχία τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κάτι που όλοι παραδέχονται ότι μόνο ο «ΤΡΑΜΠ» και η κυβέρνηση Τραμπ μπορούν να κάνουν. Ο Μπάιντεν δεν προσπάθησε ποτέ, η Ευρώπη απέτυχε να φέρει την Ειρήνη, και ο Ζελένσκι μάλλον θέλει το «τρένο της σπατάλης» να συνεχίσει να προχωρά. Αγαπώ την Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι έχει κάνει μια απαίσια δουλειά, η χώρα του είναι διαλυμένη και εκατομμύρια έχουν πεθάνει άσκοπα – Και έτσι συνεχίζεται…..».

Η σκληρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο έρχεται μετά τις τελευταίες δηλώσεις Ζελένσκι που σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζει σε μια «φούσκα παραπληροφόρησης».

