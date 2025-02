Μια αλλόκοτη καταδίωξη σημειώθηκε στη Βόρεια Αγγλία στην πόλη Σέφιλντ. Περιπολικό της Αστυνομίας κατεγράφη να κυνηγά γυναίκα επάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο λόγος ήταν πως είχαν ενημερωθεί ότι η 33χχρονη είχε κλέψει ορισμένα προϊόντα από ένα εμπορικό κέντρο.

Στο βίντεο βλέπουμε τη νεαρή να κινείται επάνω στον δρόμο και το περιπολικό να την ακολουθεί σταθερά.

Κάποια στιγμή το περιπολικό μπαίνει μπροστά της και της κλείνει τον δρόμο, ωστόσο εκείνη τους προσπερνά και συνεχίζει την πορεία της.

Μετά από λίγη ώρα, αφού την συλλαμβάνουν η 33χρονη παραδέχεται την κλοπή.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν με τα κινητά τους την περίεργη καταδίωξη.

Woman in wheelchair evades police in blue light car chase.

Officers ‘should have got out and run’ after repeatedly failing to stop shoplifter in Sheffield.

Footage showed a South Yorkshire Police car sounding its siren as the suspect fled on a three-wheeled motorised wheelchair… pic.twitter.com/G9QeFz23OL

— LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) January 28, 2025