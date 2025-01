Η ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά δίνει αποστομωτική απάντηση στους Άρη Σερβετάλη και Νίκο Αναδιώτη μετά τις δηλώσεις τους για το δικαίωμα στην άμβλωση.

Τα όσα είπε ο Άρης Σερβατάλης στον τηλεοπτικό φακό δίχασαν, έγιναν trend, έγιναν αφορμή για άπειρα memes και σχολιάστηκαν από το διαδίκτυο αλλά και από αρθρογράφους και συναδέλφους του.

Ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης τάχθηκε ανοιχτά κατά των αμβλώσεων, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «δολοφονία» και ότι είναι προτιμότερο μια γυναίκα να γεννήσει το παιδί και να το εγκαταλείψει, παρά να προχωρήσει σε διακοπή της κύησης, με την Γιουλίκα Σκαφιδά να του δίνει αποστομωτική απάντηση.

Μιλώντας σε κάμερα εκπομπής του Alpha, ο Άρης Σερβετάλης σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ακροδεξιού κόμματος Νίκη, Νίκου Αναδιώτη, που ζήτησε εμμέσως την απαγόρευση των αμβλώσεων στη χώρα.

Ο ηθοποιός δήλωσε πως συμφωνεί με τη συγκεκριμένη θέση και εξέφρασε την αντίθεσή του στο δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν για το σώμα τους.

«Οι αμβλώσεις για μένα είναι μια δολοφονία. Είναι απροστάτευτα πλάσματα που προτιμάμε να τα σκοτώσουμε. Δυστυχώς αισθάνομαι πως τη γυναίκα δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία, ειδικά ενός πλάσματος που είναι τελείως απροστάτευτο. Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει κάποιος την ευθύνη, να το κυοφορήσει και μετά ας το πετάξει, ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός τόνισε πως θεωρεί τις αμβλώσεις «μια μεγάλη αδικία τόσο για τις γυναίκες όσο και για τα αγέννητα παιδιά», προσθέτοντας πως το έμβρυο δεν έχει την ευκαιρία να αποφασίσει για τη ζωή του. «Λένε για αυτοδιάθεση, αλλά αυτό το πλάσμα δεν έχει αυτοδιάθεση. Ορίζεται από κάποιον άλλο άνθρωπο που θα έπρεπε να το προστατεύσει», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Άρης Σερβετάλης επέρριψε ευθύνες και στους άνδρες, σημειώνοντας πως συχνά πιέζουν τις γυναίκες να προχωρήσουν σε έκτρωση. «Δεν φταίει πάντα η γυναίκα, είναι και ο άντρας που πιέζει τη σύντροφό του να κάνει έκτρωση. Είναι παρά φύση, είναι αμαρτία», υπογράμμισε.

Οι διχαστικές δηλώσεις του προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με κάποιους να τις χαρακτηρίζουν ακραίες και σκοταδιστικές, ενώ άλλοι τις υποστηρίζουν ως έκφραση προσωπικών πεποιθήσεων.

Οι δηλώσεις έχουν φέρει το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση στην Ελλάδα, κάτι που κατακτήθηκε μετά από αγώνες δεκαετιών το 1986.

Γιούλικα Σκαφιδά, μια ανάρτηση

Οι δηλώσεις του Σερβετάλη σχολιάστηκαν από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη αλλά η αποστομωτική απάντηση ήρθε από τη Γιούλικα Σκαφιδά με ανάρτηση της στα Instagram Stories.

H Σκαφιδά εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της και υπογράμμισε τη σημασία της αυτοδιάθεσης των γυναικών και του σεβασμού στις προσωπικές τους αποφάσεις γράφοντας:

«Άρη, Νίκο, αν μείνετε έγκυοι, να το κρατήσετε. Κι αφήστε τους άλλους να αποφασίζουν μόνοι τους» έγραψε η Γιουλίκα Σκαφιδά.

Σε απάντηση του ο Σερβετάλης υποστήριξε ότι «Δεν χρειάζεται να είμαι γυναίκα για να κρίνω την πράξη».

«Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό»

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα του MEGA, η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη υπενθύμισε όλα όσα ο Νίκος Αναδιώτης, ο Άρης Σερβετάλης και άλλοι (η Θεοφανία Παπαθωμά είπε ακόμη πιο τραγικά πράγματα, δείτε τα εδώ) θα έπρεπε να γνωρίζουν.

«Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό, να μπαίνουν στην ίδια φράση ο ‘ευρωπαϊκός πολιτισμός’ και η ‘αγέννητη ζωή’. Ο Διαφωτισμός, πάνω στον οποίο βασίστηκαν οι ευρωπαϊκές αξίες, που με πηχτή άγνοια αναμασά ο ευρωβουλευτής της Νίκης, αφορά την ελεύθερη έκφραση και τις ατομικές ελευθερίες», τόνισε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

«Αν τόσο πολύ τον νοιάζει τον κύριο Αναδιώτη η επιβίωση της Ευρώπης και το δημογραφικό, ας ξεκινήσει με το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της χώρας του. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη, σύμφωνα με τη Eurostat, τρίτοι από το τέλος στον μέσο μισθό, ενώ η χώρα μας έχει το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών στην ΕΕ που δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματός τους για τη στέγασή τους. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 491.000 παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού» πρόσθεσε.

«Αλλά για τα γεννημένα παιδιά δεν ανησυχεί ο κύριος Αναδιώτης, για τα αγέννητα είναι που κόπτεται. Ο κύριος Αναδιώτης και οι ομοϊδεάτες του καλά θα κάνουν να κατανοήσουν ότι στη χώρα μας κερδίσαμε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός μας και τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986. Δεν θα πάμε πίσω από αυτό το κεκτημένο, όσο κι αν το φαντασιώνονται οι Αναδιώτηδες», είπε κλείνοντας η Αναστασία Γιάμαλη.

Όσα είπε ο Νίκος Αναδιώτης στο Ευρωκοινοβούλιο

«Εάν πραγματικά επιθυμούμε την επιβίωση της Ευρώπης, πρέπει να προστατεύσουμε την αγέννητη ζωή, τη μητρότητα, την παραδοσιακή οικογένεια, καταβάλλοντας γενναίους πόρους σε γεννήσεις νέων Ευρωπαίων και να επανεύρουμε τις αξίες στις οποίες στηρίχτηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός» είπε ο ευρωβουλευτής της Νίκης Νίκος Αναδιώτης στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

«Αντιμετωπίζουμε τη γήρανση του πληθυσμού αποκλειστικά ως επίδραση στην τσέπη μας, προβάλλοντας ως δήθεν λύση την αντικατάσταση με αφροασιατικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν προτίθενται και δεν ενσωματώνονται στον πολιτισμό μας» συνέχισε ο ευρωβουλευτής της Νίκης, για να καταλήξει πως «παραβιάζουμε την ιερότητα της αγέννητης ζωής, ενώ νομοθετούμε και μανιωδώς διαφημίζουμε μορφές συμβίωσης και τρόπους ζωής που αντιβαίνουν στους φυσικούς αναπαραγωγικούς νόμους» πρόσθεσε.

Ο νέος πόλεμος με εντολή Τραμπ

Το αφήγημα ακολουθεί όλα όσα έχει πει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο Τραμπ που προεκλογικά είχε ανακοινώσει ότι «θα προστατεύσει τις Αμερικανίδες, είτε το θέλουν είτε όχι» ήδη προχώρησε με την απονομή χάρης σε 23 άτομα που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της άμβλωσης ενώ επανέφερε την απαγόρευση χρηματοδότησης στις διεθνείς υπηρεσίες αμβλώσεων.

«Δεν έπρεπε να διωχθούν. Πολλοί από αυτούς ήταν ηλικιωμένοι. Άρα είναι για μένα μεγάλη τιμή να υπογράψω το συγκεκριμένο διάταγμα» είπε ο Τραμπ.

Η Λόρεν Χάντι είναι μία από τους πολέμιους της άμβλωσης. Η Χάντι το 2020 ήταν επικεφαλής ομάδας που εισέβαλλε σε κλινική αναπαραγωγής στην Ουάσιγκτον και εμπόδισε την είσοδο σε ασθενείς και προσωπικό. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τραυματίστηκε μία νοσοκόμα.

Στις ΗΠΑ το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση είναι μια μάχη που συνεχίζεται, ειδικά μετά τη σοκαριστική δικαστική απόφαση του 2022 με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε τέλος στην προστασία της άμβλωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του, προσπάθησε να το κάνει και με τους δύο τρόπους – καυχιόταν για τον ρόλο του στην ανατροπή της απόφασης του Roe v Wade, ενώ έλεγε ότι δεν επρόκειτο να λάβει μέτρα για την άμβλωση», φέρεται να είπε ο Ryan Stitzlein από την αμερικανική οργάνωση Reproductive Freedom for All από το Associated Press.

«Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι αυτό ήταν αλήθεια και αυτό μας δείχνει ότι είχαμε δίκιο», πρόσθεσε.

Η λαοφιλία του Τραμπ έχει «γοητεύσει» Έλληνες πολιτικούς που υιοθετούν την πολεμική του στάση ενάντια σε αυτό που έχει δαιμονοποιηθεί ως woke ατζέντα.

Οι τελευταίοι προσπαθούν (και θα συνεχίσουν να το κάνουν) να εξασφαλίσουν πολιτική υπεραξία από το κύμα της πολιτικής του νέου προέδρου των ΗΠΑ που ανάμεσα σε άλλα δικαιώματα όπως αυτά των ΛΟΑΤΚΙ+ ή των μεταναστών, επιτίθεται στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των γυναικών με πρόσχημα το δημογραφικό.

Επιμύθιο για μελέτη

Σε όποιον/όποια θέλει να αμφισβητήσει το δικαίωμα στην άμβλωση, ο νόμος 1609/1986 είναι εκεί για κάθε ενδιαφερόμενο που χρειάζεται απάντηση.

Το ίδιο και η Οικουμενική Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και είναι ξεκάθαρο ήδη από τότε ότι οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λαμβάνουν αποφάσεις για την υγεία και το σώμα τους.