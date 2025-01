Ο ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα το βράδυ στον Λευκό Οίκο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απονέμεται προεδρική χάρη σε εκατοντάδες ανθρώπους που καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, χαρακτηρίζοντάς τους για ακόμη μια φορά «ομήρους» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η προεδρική χάρη σε πάνω από 1.500 καταδικασθέντες για τη συνέργειά τους στην επίθεση αντιμετωπίστηκε με αγανάκτηση από τη δημοκρατική πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, που χαρακτήρισε μέσω X την απόφαση αυτή «προσβολή στο σύστημα δικαιοσύνης» των ΗΠΑ.

BREAKING: President Donald Trump has pardoned about 1,500 defendants charged in Jan. 6 attack on US Capitol. pic.twitter.com/qHWjoJUghH

Λίγο νωρίτερα, ο αμερικανός νέος πρόεδρος ανήγγειλε πως θ’ ασκούσε το δικαίωμά του και θα απένειμε χάρη στους «ομήρους» αυτούς την πρώτη ημέρα της θητείας του, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

«Αυτό είναι για την 6η Ιανουαρίου, για τους ομήρους, περίπου 1.500 άνθρωποι θα λάβουν πλήρη χάρη», τόνισε υπογράφοντας το εκτελεστικό διάταγμα στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως προβλέπει μετατροπή των ποινών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβαθμίζει συχνά τη βαρύτητα της επίθεσης στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, που έχει περιγράψει με όρους όπως «ημέρα αγάπης» ή «ξεχείλισμα της στοργής» των οπαδών του προς τον ίδιο.

Tonight, the President announced pardons and commutations of sentences for those who violently attacked the Capitol and law enforcement officers on January 6th.

The President’s actions are an outrageous insult to our justice system and the heroes who suffered physical scars and…

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 21, 2025